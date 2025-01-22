韩朝野要求政府本月内提交补充预算案

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党和最大在野党共同民主党（以下简称“民主党”）达成协议，要求政府在本月内向国会提交补充预算案。朝野党鞭18日上午在国会议长禹元植的主持下举行了会晤，以编制补充预算和年金（养老金）改革等民生问题为议题进行了讨论。国民力量党首席副党鞭朴亨修会后接受记者采访时表示，朝野决定本月内共同要求政府编制并提交补充预算案。民主党首席副党鞭朴省俊也表示，补充预算需要迅速编制并推进，但政府对此持消极态度。朝野同意要求政府3月内编制补充预算并进行协商。在年金改革方面，朝野就保险费率和收入替代率等达成了协议，但在国会年金改革特别委员会的组建问题上仍存在分歧。国民力量党认为，特别委员会由6名国民力量党、6名民主党、1名非交涉团体人员组成，在野党或单独进行处理，因此在成立特别委员会时应明文规定“由朝野达成协议”，但民主党对此持反对意见。国民力量党首席副党鞭朴亨修表示，上届国会也规定朝野必须在年金特别委员会中达成协议，而现在民主党却加以反对，令人不解。民主党首席副党鞭朴省俊指出，在代总统崔相穆坚持朝野未达成协议而需要行使否决权的情况下，规定应由朝野达成协议是给崔相穆提供了行使否决权的借口。针对美国政府将韩国指定为“敏感国家”，民主党提议21日举行国会会议进行紧急悬案质询。国民力量党则表示，将于24日在国会外交统一委员会上对“敏感国家”相关问题进行质疑，因此应该在常任委员会上讨论后，在全体会议上予以决定。