在韩持非专业就业签证（E-9）外国人逾30万人

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韩国国际广播电台报道：据调查，在韩国持有非专业就业签证（E-9）的外国人超过30万人，其中大多数从事矿业和制造业。在持有留学签证、访问就业签证的人员中，从事批发零售业、住宿、餐饮业的比重较高。韩国统计厅18日公布了包含上述内容的《2024年移民滞留情况及就业调查结果》。据统计，2024年，在156.1万名外国人中，非专业就业人数为30.3万人，首次超过30万人。其中99.7%（30.2万人）为就业者。非专业就业签证（E-9）是通过就业许可制允许外国非专业人员在韩国就业的签证。非专业就业者的80.5%从事矿业、制造业，其后依次为农林渔业（14.4%）、建设业（3.0%）。专业人员（50.5%）、结婚移民（34.4%）、永居（32.7%）、海外同胞（31.3%）从事矿业、制造业的占比较高。留学生和访问就业人员从事零售、住宿、餐饮业占比分别为75.9%和31.4%。外籍工薪阶层平均月薪在200万至300万韩元以下占51.2%，300万韩元以上占37.1%。非专业就业（70.8%）、专业人员（50.5%）、结婚移民（46.6%）、访问就业（44.9%）人员的平均月薪在200万至300万韩元以下的占比最高。永居（55.2%）和海外同胞（46.1%）月薪超过300万韩元的占比最高，留学生月薪在100万至200万韩元以下的占比为48.3%。