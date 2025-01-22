韩首尔江南三区和龙山区将被扩大指定为“土地交易许可区域”

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韩国国际广播电台报道：韩首尔市江南区、瑞草区、松坡区和龙山区的所有公寓将被扩大指定为“土地交易许可区域”。这是在决定解除“土地交易许可区域”时隔一个多月后的政策反转。首尔市长吴世勋表示，我对给人们带来的担忧感到抱歉。首尔市19日进行了城市规划委员会审议，将江南区、瑞草区、松坡区、龙山区2200多处的公寓（110.65平方公里）指定为“土地交易许可区域”。指定期限为从3月24日至9月30日，为期六个月。在此期间，首尔市将持续观察交易量和价格，然后决定是否延长许可区域指定期限等。通过此次措施，首尔市区的土地交易许可区域将扩大至163.96平方公里，其中包括狎鸥亭、汝矣岛、木洞等主要重建和再开发园区和老旧城区等，其规模相当于首尔市总面积（605.24平方公里）的27%。韩国政府19日在政府首尔办公大楼举行了由国土交通部、首尔市政府、企划财政部、金融委员会、韩国银行等机构参加的“房地产相关机构会议”后，还同时发表了“住宅市场稳定方案”。政府方面一致认为，最近以首尔和首都圈地区为中心的住宅价格迅速上涨、交易量增加等市场不安心理凸显，难以排除房价进一步上涨的可能性。为此，除了扩大“土地交易许可区域”之外，政府还决定加强住宅抵押贷款等各种家庭贷款的管理体系。国土交通部和首尔市计划组成联合调查小组，调查异常交易或房价串通等行为，并对首尔主要地区购房资金来源进行随时调查。政府表示，如果此次稳定方案推行后住宅市场持续不稳定，将研拟金融、税制、政策贷款等多种方案，并采取特别措施。