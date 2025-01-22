韩总统尹锡悦弹劾案宣判迟延 政治界和公民团体争相提交请愿书

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦弹劾案迟迟未宣判，政治界和公民团体争相提交请愿书，阐述各自意见。据法律界20日消息，2月25日尹锡悦总统弹劾案庭审结束后，政治界人士、公民团体和个人纷纷通过当面递交、邮寄等方式向宪法法院提交请愿书。根据统计，截至目前，宪法法院总计收到了超过200万份请愿书，并采取网上公开的处理措施。国民力量党方面，2月28日，罗卿媛、朱豪英等76名议员提交了请愿书；3月12日，82名议员再次提交了请愿书。在12日提交的请愿书中，议员要求宪法法院驳回国会的弹劾动议案。共同民主党方面，3月11日，一批国会议员和常任委员会委员长提交联名敦促信函；3月18日，国会法制司法委员会所属共同民主党、祖国革新党议员敦促宪法法院罢免尹锡悦总统、消除国民的不安。公民团体和学术界也提交了请愿书。自2月25日以来，民主主义法学研究会、《禁止歧视法》制定联合、“恢复宪政”宪法学者会、全国民主劳动组合总联盟、韩国劳动组合总联盟等团体先后提交了请愿书。2月26日，律师石东炫主导的尹锡悦总统“国民律师团”也提交了集体请愿书。另外，不少个人也通过访问、传真等方式提交请愿书。共同民主党党首李在明的粉丝站等网络论坛上，均可看到鼓励成员提交请愿书的帖子。法律界和政治界原本预计弹劾案有望在3月14日左右得出结论，但是宪法法院至今仍未公布宣判日期，预计最快也要到下周才能宣判。