韩美“自由护盾”联合军演结束 北韩反应较平静

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韩国国际广播电台报道：韩美“自由护盾”联合军演本月20日结束。在本月10日启动的此次军演中，韩国联合参谋本部和韩美联合军司令部运营韩美联合控制组，实施了51次联合野战训练，联合国军司令部多个成员国的官兵参训。韩美将通过北韩俄罗斯军事合作及各类军事冲突分析得出的北韩军战略、战术，战力变化等现实性威胁反映到了此次军演的模拟情境之中。除了陆、海、空等传统战场，军演还在太空、网络、电磁等多个领域展开。另外，分别创建于去年10月和今年2月的战略司令部以及机动舰队司令部也首次参演。近年来的国际冲突凸显了应对虚假信息的重要性。为此，韩美实施相关训练，对多类虚假信息予以核实，并应对北韩有可能故意散播的视觉信息。军演期间还实施了238次军民、官方、警方以及消防部门共同参与的综合防卫训练。着眼于北韩挑衅行为的形态，军演期间实施了模拟无人机对核电站和港口等国家重要设施发动恐怖袭击以及公共设施发生爆炸和火灾等情况的训练。北韩在韩美联合军演初期曾发射导弹并发表谴责声明，但此后则保持沉默。北韩在10日军演启动当天上午发表外务省报道局公报时称，军演是将韩半岛局势推向极端的挑衅妄动，当天下午还发射了数枚短程弹道导弹。12日，朝中社发表谴责韩美联合军演的评论，此后北韩便再无动静。