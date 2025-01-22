韩民主党深夜举行紧急议员大会 商定由领导层决定是否弹劾崔相穆

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韩国国际广播电台报道：韩国最大在野党共同民主党（以下简称“民主党”）举行深夜议员大会，商定由领导层决定是否弹劾代总统崔相穆。民主党认为崔相穆不任命宪法法官候选人马恩赫属于渎职行为，表示有可能发起弹劾。民主党此前向崔相穆下“最后通牒”，要求其最晚在本月19日任命马恩赫。由于崔相穆未改变在该问题上的立场，民主党深夜召开紧急议员大会，讨论了应对方案。会议超过两个小时，围绕是否弹劾崔相穆展开了讨论，最终商定把决定权交给领导层。该党国会发言人姜由桢会后向记者团表示，会议讨论了弹劾及其他应对方案，预计将很快做出决定。领导层在大会结束后继续讨论崔相穆的弹劾问题，直至深夜。尽管党内围绕是否弹劾崔相穆仍分为赞成和反对两派，但是宪法法院迟迟未对尹锡悦总统弹劾案作出宣判，令主张强硬应对的一派占据上风。党内高层表示，此前考虑到国家政务的稳定运营，大部分意见认为应谨慎弹劾，但是如今不应再纵容违宪行为的呼声高涨，两派的意见分歧也逐步缩小。民主党国会代表团和法制司法委员会委员20日上午前往宪法法院，举行记者见面会，敦促罢免尹锡悦总统。崔相穆未回应民主党的“最后通牒”。他表示，当务之急是管理韩国的对外信誉度、应对美国引发的贸易问题。国会此前推举郑桂先、马恩赫、赵汉畅为宪法法官候选人，崔相穆于去年12月31日任命郑桂先和赵汉畅，但以朝野未达成一致为由保留了对马恩赫的任命。