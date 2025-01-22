韩国国家总负债突破6200万亿韩元 为GDP两倍多

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韩国国际广播电台报道：韩国国家总负债突破6.02万亿韩元。国家总负债是家庭、企业和政府的负债总和。据国际清算银行（BIS）20日的资料显示，截至去年第三季度，韩国以韩元计算的非金融部门信贷为6222万亿韩元。这一数据较去年同期增长约250万亿韩元（4.1%），较前一个季度增长约55万亿韩元（0.9%）。具体来看，企业负债为2798万亿韩元，家庭负债为2283万亿韩元，政府负债为1141万亿韩元。非金融部门信贷根据资金周转统计数据对主要经济主体家庭、企业、政府的负债进行合计，以进行国际比较。通常被称为国家总负债。韩国国家总负债在2021年第一季度末首次突破5000万亿韩元，此后持续增长，2023年第四季度末突破6000万亿韩元。按照各经济主体的负债变化情况来看，政府负债在2023年第三季度末为1020万亿韩元，去年第三季度末为1141万亿韩元，增长约120万亿韩元，增幅高达11.8%。同期企业负债增幅为2.9%（80万亿韩元）、家庭负债为2.1%（46万亿韩元）。国家总负债占GDP比例则有所下滑。去年第三季度末这一比例为247.2%，是2021年第二季度末（247.0%）以来的最低水平。