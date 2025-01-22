多架俄军机擅自进入韩国防识区 韩方提出抗议

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韩国国际广播电台报道：20日，多架俄罗斯军机未经事先通知，多次进入韩国防空识别区(KADIZ)。韩国国防部就此召见俄罗斯驻韩国国防武官表示抗议。据韩国国防部介绍，当天上午多架俄罗斯军机先后飞入韩国东海防空识别区，俄方未回应韩方的联络，进入距离韩国领空仅20公里的空域，但在此过程中，俄罗斯军机未侵犯韩国领空。俄罗斯军机从本月11至20日，共8次擅自进入韩国防空识别区。韩国国防部表示，韩军在遵守国际法的范围内，积极采取应对措施，以守护韩国领空。韩国国防部国际政策官李承范(音译)20日下午4时30分召见俄罗斯驻韩国国防武官表示了抗议，并敦促俄方避免类似事件再次发生。当天，韩国外交部也通过外交渠道对此事件表示遗憾，并敦促俄方避免类似事件再次发生。韩军有关人士表示，3月以来，俄罗斯军机频繁进入韩国防空识别区。单架进入韩国防空识别区时，军方一般不会向媒体公布，但像本月15日和当天一样，多架军机同时进入防空识别区时，军方会向媒体公布。防空识别区是为了尽早识别出靠近本国领空的军用飞机而划定的识别界限，概念不同于各国主权范围的领空。按照国际惯例，军用飞机在进入他国防空识别区时，应向相关国家事先提交飞行计划，并通报飞入地点。但俄罗斯并不承认韩国对该区域的控制权，称其没有国际法依据。