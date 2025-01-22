韩国在野党21日向国会提请弹劾代总统崔相穆

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党（以下简称“民主党”）等五个在野党提请国会弹劾代行总统职权的崔相穆。民主党3月21日下午向国会议案科提交了民主党、祖国革新党、进步党、基本收入党、社会民主党五个在野党共同对代总统崔相穆发起的弹劾。此前，民主党20日正式宣布将启动对崔相穆的弹劾程序。在前一天深夜的议员会议上，关于崔相穆的弹劾问题，出现了“赞成”和“反对”两种意见，但最终弹劾决定已委托给国会领导层。民主党国会政策首席副党鞭金容民在提交弹劾案后对记者说，弹劾崔相穆的原因大致上分为四项。他表示，一是崔相穆涉嫌参与“12·3内乱”，二是拒绝任命马恩赫为宪法法院法官。他还说，宪法法院全体法官一致判决拒绝任命马恩赫是违宪并侵犯了国会的权限，但崔相穆仍然没有遵守该判决。为了纠正政府公然无视宪法法院的判决而提交了弹劾案。金容民还说，三是拒绝任命马镛周为大法官，四是拒绝任命常设特检的行为。对代总统崔相穆的弹劾是尹锡悦政府执政以来国会第30次提出的弹劾案。宪法法院将于24日对国务总理韩德洙的弹劾案进行宣判。如果韩德洙的弹劾被驳回，韩德洙将从代行总统职权的崔相穆手中接管代总统职务，因此分析认为弹劾崔相穆并没有实效，不过在野党还是按原计划向国会提交了崔相穆的弹劾案。