韩代总统崔相穆主持山火应对会议 要求不惜一切资源救火

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韩国国际广播电台报道：韩代总统崔相穆表示，将以中央灾难安全对策本部为中心，不惜投入一切资源、彻底扑灭此次山火。崔相穆23日在政府首尔办公大楼主持“中央灾难安全对策本部第三次会议”时要求部署山火监视员等所有行政资源，加强对风险地区的巡查、指导和监管。崔相穆指出，本月23日下午起西风逐渐增强，24日山淸、义城地区瞬间最大风速将达到15米。本周东海岸和庆尚道内陆地区大气干燥，并将持续到27日为止，严密的山火预防和提前准备工作极为重要。崔相穆向在灭火工作中牺牲的四名消防人员致哀，并向遗属表示慰问。崔相穆还表示，祝愿伤者早日康复，向当前正在山火现场全力救火的所有工作人员致以深深的谢意。崔相穆指出，为展开跨部门全力应对，政府迅速启动了中央灾难安全对策本部，并宣布大规模山火发生地区蔚山、庆北、庆南进入“灾难事态”，将受灾严重的山清指定为“特别灾难地区”。崔相穆表示，政府将向庆南山清的临时避难者和灾民紧急提供5000万韩元的紧急救灾资金，并将向进入灾难事态的三个市、道紧急支援灾难安全特别补助金；将通过灾害救护协会和大韩红十字会掌握地方自治团体对灾民临时避难点的需求并提供援助。崔相穆说，消防厅、警察厅和地方自治团体已投入可用人力和设备，构建严密的防御线，防止山火蔓延至周围民居。国土部、国家遗产厅和韩国电力正全力保护铁路设施、文化遗产和电力通信设施。崔相穆要求，作为应对山火的主管机构，山林厅应在山火应对的各个阶段积极行使现场综合指挥权，确保灭火直升机和人员得到更有效的部署。崔相穆还特别要求注意确保在空中、地面负责救火的工作人员的人身安全，并呼吁地方自治团体针对山火高风险地区的疗养院、残疾人设施等高风险设施提前制定严密的避难计划。