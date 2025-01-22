彭博社：对等关税或采取更有针对性的形态 韩国被指定为“不公平贸易行为国家”

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普定于4月2日推出的关税措施将采取“更有针对性”(more targeted) 的形态。据悉，韩国被指定为“不公平贸易行为国家”。彭博社当地时间22日援引政府官员的话报道称，美国将大幅扩大关税征收范围，但是比起特朗普所说的普遍性措施，将采取“更集中、更有针对性”的形态。报道预计，特朗普将公布广泛的“对等关税”，但是部分国家将被豁免，针对特定行业的关税目前也不在计划之内。据一名知情人士透露，此次关税措施的豁免对象为不对美国产品征收关税的国家和美国的贸易顺差来源国。不过据另一名知情人士介绍，为取得立竿见影的效果，关税率将在公布后即刻生效。最近有官员透露，关税国家名单的覆盖范围有可能并不全面，钢铁等已征关税也并不一定按照累计的方式征收。彭博社分析指出，这意味着这些行业的关税负担有望大幅减轻。报道还称，目前尚不明确名单包含哪些国家，但是官员们正在讨论这一问题，并指韩国、欧盟、墨西哥、日本、加拿大、印度和中国为“不公平贸易行为国家”。特朗普当地时间21日在白宫表示，4月2日将成为解放日，一直以来，我们受到了全世界所有国家——无论是友邦还是敌国的剥削，此次措施将带来数百亿美元的收益。还有官员表示，此次关税措施将在未来十年间带来数万亿美元的收益。另外，尽管特朗普称汽车关税也将在同一天发布，但是目前来看，预计汽车、半导体、医药品、木材等产业关税不会在4月2日发布。