韩国务总理韩德洙弹劾案被驳回 韩国朝野反应不一

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韩国国际广播电台报道：韩国务总理韩德洙的弹劾案被驳回后，朝野发表了截然相反的立场。国民力量党表示，宪法法院驳回韩德洙弹劾案的决定是司法部门对在野党立法暴行的严正警告。国民力量党领导层在宪法法院宣判后立即举行媒体见面会，公布了上述立场。该党紧急对策委员会委员长权宁世强调，韩德洙总理弹劾案被驳回，完全符合所有人的预期，这一结果再次证明了弹劾案只是政治计谋。党鞭权性东表示，共同民主党党首李在明明知弹劾案会被驳回，仍然发起弹劾动议、令国政陷入瘫痪，李在明应向国民负荆请罪。不过国民力量党对宪法法院认定弹劾韩德洙所需投票议员数为151个席位表示强烈遗憾。该党谴责称，这相当于赋予国会无限制弹劾代总统的许可，留下了最糟糕的先例。另外，国民力量党呼吁韩德洙重新加快处理经济、贸易和安全问题，推动国政恢复正常、平复社会混乱局面。共同民主党在光化门临时帐篷办公室召开最高委员会会议，对宪法法院的判决表示遗憾。李在明表示，尽管不得不尊重宪法法院的决定，不过这一结果能否令国民信服表示怀疑。不任命宪法法官是违反宪法所规定义务的行为，韩德洙却未因这一行为被弹劾，国民是无法接受这一结果的。该党党鞭朴赞大强调，宪法法院明确指出，不任命国会推荐的宪法法官属于违宪行为。他还敦促韩德洙立即任命宪法法官候选人马恩赫，委托国会推荐常设特别检察官。共同民主党还施压宪法法院24日公布尹锡悦总统弹劾案宣判日期，并于25日立即宣判。祖国革新党也表示，宪法法院的判决令人难以信服，是无视民心、不负责任的决定。该党还敦促宪法法院作出罢免尹锡悦总统的决定。