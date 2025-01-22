执政党要求李在明承诺接受二审判决结果 在野党敦促尽早宣判尹锡悦弹劾案

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韩国国际广播电台报道：执政党国民力量党因韩德洙恢复代总统职权而增添了动力，开始着手讨论民生问题，并在26日共同民主党（以下简称“民主党”）党首李在明案件宣判前加大了对他的攻击力度。国民力量党表示，将以韩德洙恢复代总统职权为契机，最快于本周召开高层党政协议会，正式讨论制定补充预算案，其中将包括民主党去年削减的山火救援预算等2万亿韩元救灾预备费用。国民力量党还敦促民主党停止斗争、聚首共商民生问题。国民力量党党鞭权性东表示，当前政府和国会应专注于聚首共商经济和民生问题，敦促在野党立即停止“场外斗争”，重返国会。国民力量党还就定于26日进行的李在明涉嫌违反选举法案二审宣判表示，民主党进行斗争是以不服二审判决为目的的提前布局，要求李在明停止煽动内乱，向国民承诺将接受判决结果。民主党在光化门帐篷党部连续两天召开领导层会议，再次敦促宪法法院迅速对尹锡悦总统弹劾案作出裁决。该党认为，韩德洙弹劾案的宣判已经结束，没有理由再推迟对尹锡悦的宣判。民主党党鞭朴赞大表示，宪法法院应当立即宣判，作为宪法守护者尽到罢免宪法破坏者尹锡悦的历史责任。朴赞大说，拒绝任命国会推选的宪院法官候选人明显违反宪法，韩德洙应任命马恩赫。他还重申，将继续推进对经济副总理崔相穆的弹劾案。民主党25日继续举行徒步游行，并在宪法法院前召开记者会，敦促罢免尹锡悦。