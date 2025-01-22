韩国产业部：做最坏打算应对美国对等关税

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韩国国际广播电台报道：美国将于下月2日对主要国家征收对等关税，韩国政府正集中全力与美方谈判，争取降低关税税率、将损失减至最低。韩国产业部高层官员24日在政府世宗办公大楼接受记者采访时表示，正以4月2日对等关税生效为前提做应对准备。即使美方没有在4月2日征收对等关税，我们还是要做好最坏的打算，制定相关对策。这名官员表示，美国并非针对韩国，而是对所有逆差来源国采取措施。他们的要求是多买美国产品、多对美国投资，不是说我们为他们做什么，就可以豁免对等关税。这名官员还表示，对等关税生效后，对美出口较多的产品必然会受到影响，目前正在研究关税措施对各类产品的影响以及政府可提供的支持。政府对美谈判的重点是最大限度地降低适用于我国的关税税率，以确保较竞争对手处于有利地位。这名官员介绍，我们正把谈判力量集中到获得相对优惠的待遇方面。产业部高官还表示，该部门长官安德根和美国商务部部长霍华德·卢特尼克时隔3周再次会晤，在友好的氛围中进行了磋商。安德根要求美方在征收对等关税时给予优惠待遇。卢特尼克回应说，最终决定将由特朗普总统做出，但是商务部将会予以积极考虑。另外，这名官员说，安德根与美国能源部部长克里斯·赖特在首次会谈中商定寻求尽快解决“敏感国家”名单问题，并探讨了在核电、能源供应、电力基础设施等多个领域的合作方案。对于韩国被列入“敏感国家”名单问题，两国部长一致认为有必要予以解决。目前双方已启动工作磋商，并将执行后续程序、继续作出努力。