三星电子会长李在镕访问小米和比亚迪总部

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：重返全球商业舞台的三星电子会长李在镕先后访问中国小米汽车工厂和全球最大电动汽车企业比亚迪总部。据业界24日透露，李在镕23日、24日在北京钓鱼台国宾馆出席中国发展高层论坛2025年年会，24日下午又前往位于广东省深圳市的比亚迪总部。比亚迪方面就李在镕此行透露，“有相关行程和会面”。这是李在镕继2018年之后再次访问深圳，虽然此次访问比亚迪的具体行程和动向没有公开，但据企业界推测，李在镕与比亚迪总裁兼董事长王传福等主要人士讨论了汽车电子配件领域的合作事项。双方还有可能谈论了三星电子向比亚迪汽车供应车载显示器、音响、数码座舱等产品的事宜。李在镕本月22日访问了三星电子主要客户公司之一小米的北京汽车工厂。继与小米CEO雷军会面后，李在镕再次访问中国主要电动汽车企业，推动扩大汽车电子配件业务。该领域是李在镕选定的三星未来增长引擎之一。此外，李在镕或将访问中国最大通信设备企业华为、智能手机制造商VIVO等深圳当地主要企业。被誉为中国"硅谷"的深圳是中国改革开放的发源地之一，目前还是比亚迪、华为、无人机行业领头羊大疆、互联网企业腾讯等主要科技企业总部所在地。据悉，李在镕将在中国停留一周左右，并与全球CEO及中国客户洽谈。英国《金融时报》预测，中国国家主席习近平将于28日会见参加中国发展高层论坛的部分海外企业CEO，李在镕会否出席此次会见也备受关注。