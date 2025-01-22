韩国外交部召见日本驻韩使馆总括公使 对日本歪曲历史教科书提出抗议

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韩国国际广播电台报道：韩国政府针对日本教育部审议通过歪曲历史的教科书一事表示遗憾，并召见日本驻韩大使馆总括公使提出了抗议。外交部25日以发言人名义发表声明称，日本依据以本国为中心的历史观，审议通过了歪曲历史事实的高中教科书，对此深表遗憾，并敦促日方予以纠正。声明强调，日本政府再次审议通过教科书，对于独岛在历史、地理、国际法上都是韩国的固有领土进行不当主张表示强烈抗议，并明确表示，无法接受日本对独岛的任何主张。声明称，日本政府容忍了包括日军慰安妇受害者问题及对于强征劳工进行淡化叙述等大量歪曲历史内容的教科书，对此深表遗憾，敦促日本政府真诚地贯彻自己所表明的有关对历史的谢罪和反省的精神。声明表示，面向未来的两国关系必须以以正确的历史观为基础，希望日本政府在未来一代的教育方面做出负责任的态度。韩国外交部亚洲太平洋局局长金相勋25日下午在外交部大楼召见日本驻韩使馆总括公使实生泰介表示了抗议。日本文部科学省当天召开教科书审定审议会，确定将于2026年度开始使用的高中社会学科历史领域教科书的审议结果。据日本时事通讯社报道，地理、历史和公共教科书都涉及到独岛，还有"日本固有领土"这一表述经过审议后增加的案例。