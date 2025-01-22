美国家情报总监办公室：俄乌战争长期化将令北韩更加敢于冒险

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韩国国际广播电台报道：美国国家情报总监办公室（DNI)指出，乌克兰战争持续不断，会出现北韩更加敢于冒险的风险。美国国家情报总监办公室当地时间25日公布了《2025年度威胁评估报告》(ATA)。包括中情局等在内的美国情报机构在报告中指出，俄乌战争的持续将令美国面临的战略风险长期化，包括升级为意料之外的大规模战争，核武使用的可能性，以中部、东部和北部欧洲为主的北约盟友不断升级的不确定性以及更加敢于冒险的中国和北韩等。报告还评价称，俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基均有兴趣继续与美国进行停战谈判，也表现出了局部停火的决心。不过报告分析指出，俄罗斯和乌克兰对停火的想法有所不同。普京似乎已适应了对扩战的担忧和俄罗斯经济恶化的可能性；但泽连斯基则认为，在西方援助变得不确定的情况下，双方必须停火。因此，比起战争长期化的风险，能否达成两国首脑均感到满意的停战协议更令人担忧。报告指出，近期战场情况有利于俄罗斯，令其可采取“战略忍耐”；而乌克兰则意识到，若在西方不承诺安全保障的情况下失去被俄罗斯占领的领土，将面临来自国内的抗议。另外，报告指出，中国也盯上了特朗普总统曾多次公开表示希望合并的丹麦属地格陵兰岛。报告指出，一直以来中国主要通过资源勘探项目、基础设施开发、科研项目等逐步加强与格陵兰岛的关系。中国的长期目标是拓宽对格陵兰岛天然资源的获取渠道，并将对格陵兰岛的进入权用作实现其在北极地区经济目标的关键战略跳板。另外，报告评价称，今年中国有可能加大对台湾的施压力度，以推动统一。若中国与台湾爆发军事冲突，将阻碍美国的贸易和对半导体技术的获取，即使美国不介入，也将对美国和世界的经济安全利益造成严重后果。