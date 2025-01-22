联合国通过对北韩人权审议结果 担心北韩极端军事化

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韩国国际广播电台报道：联合国人权理事会当地时间25日在瑞士日内瓦通过了对北韩人权现状进行评估的普遍定期审议(UPR)最终结果。在北韩拒绝约一半的联合国建议事项的情况下，评估程序结束。韩国政府对北韩极端军事化导致的人权恶化表示担忧。普遍定期审议是联合国人权理事会对193个联合国成员国评估人权状况的程序，当天通过了去年11月对北韩进行的第四轮普遍定期审议结果。普遍定期审议的内容包括“韩国敦促立即解决被北韩绑架者、被扣留者、国军俘虏及离散家属问题和遵守禁止强制遣返原则等建议事项以及批准《禁止酷刑公约》、消除对妇女的歧视等联合国成员国对北韩人权提出的改善建议”。不过在294项建议事项中，北韩对144项表示拒绝。根据联合国人权理事会的报告，北韩对政治犯收容所问题、废除死刑、批准《禁止酷刑公约》等表示拒绝。北韩在报告中拒绝接受成员国的建议，称这是敌对势力的政治攻势。韩国常驻联合国日内瓦办事处代表尹圣德当天表示，北韩拒绝了联合国成员国提出的一半建议和韩国提出的所有建议，对此深感遗憾；敦促北韩认知国际社会的建议，努力认真履行。尹圣德还说，北韩应释放韩国被扣留者，特别是金正旭（音译，下同）、崔春吉、金国基等三名传教士，并尽快解决被绑架者及战俘、离散家属问题。北韩应停止对被强制遣返者的非人道待遇和拷问，尊重禁止强制遣返原则。