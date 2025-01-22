引发山火的当事人可被判处最高三年有期徒刑

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：席卷韩国岭南地区的大型山火已持续蔓延了四天。据推测，作为起火地点的义城山火是因扫墓人的失误引起的，消防部门在完全扑灭山火后将正式着手调查山火起因。调查结果显示，如果因扫墓者的失误而引发义城山火，肇事者将在法律范围内接受严厉处罚，必要时还将要求其赔偿山林损失和灭火费用。据悉，国内发生的山火事件中，一半以上是因附近居民焚烧垃圾疏忽或上山者失火而引起的。山林部门表示，就像此次岭南地区大型山火中所看到的那样，在刮大风的季节里，一丝火苗就会带来巨大灾难，因此要格外警惕。《森林保护法》第53条第5项规定，因失误而引发山火的人必须根据《森林保护法》处以三年以下有期徒刑或3000万韩元以下的罚款，司法部门近年来有严格适用的倾向。山林部门规定，如果在山里吸烟或扔烟头，将被处以30万韩元以下的罚款。据山林厅透露，从2021年开始到本月24日为止，全韩发生的2108起山火事件中，纵火、失火举报次数达817个(38.6%)。司法处理结果为有期徒刑43件、罚款161件、暂缓起诉105件、内部调查告终69件、社会服务命令及停止起诉等其他439件等。《森林保护法》第53条规定，纵火焚烧他人所拥有的森林的人将被处以5年以上15年以下有期徒刑，纵火焚烧自己所拥有的森林的人将被处以一年以上十年以下的有期徒刑。 在山林或山林附近地区（距离山林100米以内）点火或携带火种进入山林，将被处以100万韩元以下罚款。山林厅有关人士表示，如果发生山火，将会给社会经济方面带来重大的负面影响，因此绝对要保持警惕。特别是纵火者将被判重刑，而且须承担赔偿责任，可能最终会身败名裂，呼吁人们必须格外注意。