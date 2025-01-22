特朗普：4月2日起对所有进口汽车征收25%关税

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普正式宣布，继进口钢铝之后，还将对外国产汽车征收25% 的关税。汽车关税将和“对等关税”在同一天（4月2日）生效。特朗普当地时间26日下午在白宫椭圆形办公室签署相关行政命令时表示，我们将对不在美国生产的所有汽车征收25%的关税。随后白宫表示，25%的关税还将适用于发动机等关键汽车零部件。特朗普说，预计汽车关税每年将为美国增加千亿美元的税收。汽车关税是特朗普今年1月20日就职以来公布的第三项特定产品关税。美国于美国东部时间本月12日0时1分起对所有进口钢铝及钢铝衍生品征收25%的关税。特朗普表示，汽车关税将从“4月2日”开始征收。当天也是“对等关税”生效的日期。美国此前宣布，将综合考虑全球各国对美国产品设置的关税率和非关税壁垒，征收对等水平的关税。汽车在韩国对美出口中占比最大，预计将对韩国造成不小的冲击。去年韩国对美国汽车出口额超过50万亿韩元，几乎占到汽车出口总额（708亿美元）的一半。特朗普还重申将于4月2日向全球各国征收“对等关税”，并称，“（在关税税率方面）我们将非常大方”。特朗普强调，征收对象为全球所有国家，大部分情况下，关税率将比其他国家在过去数十年间对美国征收的要低。特朗普表示，各类关税措施将在未来两年为美国增加6000亿美元至1万亿美元的收入，这将令美国变得富有。特朗普还重申了对药品和木材征收关税的方针。韩国是美国三大汽车进口对象国之一，去年汽车出口总额达708亿美元，其中近一半（342亿美元）出口至美国。汽车关税生效后，韩国产汽车在美国市场的价格竞争力将被削弱，出口量预计将减少。当地媒体指出，汽车关税将令日本、德国、韩国等美国主要贸易伙伴的大部分整车制造巨头陷入困境。