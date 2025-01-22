韩国大型山火进入第七天 隔夜火势未蔓延

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：受强风影响，起始于庆尚南道山清郡的大型山林火灾的夜间灭火工作遭遇困难，所幸火势并未蔓延，维持原有规模。消防直升机在天亮后重新展开灭火工作，全力扑灭主火线。庆尚北道义城郡、蔚山蔚州郡、庆尚南道山清郡仍然维持山火第三阶段应对命令。其中规模最大的义城郡山火已越过临近的安东郡和青松郡，向英阳郡和盈德郡蔓延，完全覆盖了庆尚北道中北部地区。据估算，山火影响区域面积超过10万公顷，或将成为山林厅进行统计以来的最大规模山火。山清郡山火起火点附近的火线仍未被扑灭。该火线在西北方向沿山脚朝智异山国立公园蔓延，在正北方向朝三壮面蔓延。蔚州郡山火影响区域面积约为886公顷，情况未有好转。外界担忧世界文化遗产安东河回村受到山火破坏。山火已接近与河回村附近的屏山书院直线距离3公里之处，所幸隔夜并未出现明显扩散。另外，26日晚9时22分，全罗北道茂朱郡富南面发生山火，有关部门对附近地区居民发布了疏散令。火灾未造成人员伤亡，不过隔夜火势持续蔓延，山林厅于27日清晨6时发布了山火第一阶段应对命令。山火应对中央灾难安全对策本部每天两次统计并公布伤亡情况，截至27日上午9时，山火已造成26人遇难、8人重伤、22人轻伤。仅庆尚北道义城郡山火便造成20人遇难。另外，文化遗产损失为15起，其中一座千年古刹被烧毁。据气象厅预报，山火地区27日将迎来降雨。不过由于降雨量不大，对火势的遏制作用仍有待观察。