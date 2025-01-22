韩联参：北韩今年年初向俄罗斯增派逾3000名士兵

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韩国国际广播电台报道：韩国军方表示，北韩今年年初向俄罗斯增派了3000名士兵，并继续提供导弹和各类炮弹。军方还证实，北韩近期重启在非军事区（DMZ）部分前线地区的工作，在此过程中发生了地雷爆炸事故；京义线的一座输电塔被安装了用于监视的闭路监控电视。韩国联合参谋本部（简称“韩联参”）27日公布了包含上述内容的“北韩军近期动向”。韩联参表示，在被派往俄罗斯的1.1万余名北韩官兵中，约有4000人伤亡。为补充人员，北韩于今年1月至2月向俄罗斯增派了逾3000名士兵。国家情报院2月曾表示，北韩向俄罗斯增派部队，但具体人数有待确认。当时军方人士估算，增派人员超过1000人。韩联参还表示，北韩继续向俄罗斯提供导弹、炮兵装备和弹药。截至目前，北韩已援助了大量短程弹道导弹(SRBM)、220余门170毫米自行火炮和240毫米火箭炮，根据战况数量有可能进一步增加。另外，韩联参证实，北韩本月重启了去年年底因冬季训练而暂停的前线地区工作，目前正在进行加固铁栅栏等作业。韩联参评价称，数天前地雷爆炸导致多人伤亡，北韩似在未准备好交接兵力的情况下强行作业。这是今年在前线工作中发生的首起地雷爆炸事故，去年曾发生20余起。位于非军事区内的京义线北韩路段11座输电塔拆除工作已完成。不过军事分界线(MDL) 以北第一座输电塔未被拆除，并如韩国军方所预计，安装了一台闭路监控电视。韩联参表示，这虽然不会对韩方警戒作战构成直接威胁，但是作战活动有可能被北韩军发现，将予以留意，维持警戒作战和应对态势。另外，韩联参指出，北韩正通过连续发表挑衅性谈话、炫耀核能力等措施“提高身价”。进入今年，北韩发射了四次导弹，未来还有可能发射固体燃料洲际弹道导弹(ICBM)、高超音速导弹、潜射弹道导弹和巡航导弹等。不过韩联参表示，尚未发现北韩进一步发射军事侦察卫星的迹象。北韩的技术尚不成熟，目前正致力于完善技术。