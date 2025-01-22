韩现代汽车美国第三家生产基地竣工

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韩国国际广播电台报道：韩国现代汽车集团在美国打造最尖端制造基地。现代汽车集团当地时间26日在美国佐治亚州埃拉贝尔举行美国境内第三家生产基地“现代汽车集团Metaplant America（HMGMA）”的竣工仪式。现代汽车表示，HMGMA将成为引领集团全球发展的战略生产基地和实现移动出行未来的核心据点，并成为强化韩美经济合作的中心。现代汽车集团会长郑义宣、副会长张在勋等集团核心高层，佐治亚州州长布莱恩·肯普、韩国驻美大使赵贤东等出席了仪式。佐治亚州基地占地1176万平方米，于2022年10月动工。随着基地竣工，现代汽车在美国本土的产能提高至100万辆，今后将进一步扩大至120万辆。HMGMA于去年10月、本月先后开始生产艾尼氪5（IONIQ 5）和艾尼氪9（IONIQ 9），明年还将生产起亚车型，并在未来打造捷尼赛思生产线，建立混流生产体系，将生产车种扩大至电动汽车和混合动力汽车等。HMGMA大批引进了现代汽车集团新加坡全球创新中心（HMGICS）研发、检验的尖端制造技术。基地基于最新自动化和人工智能技术，把生产全流程的数据运用到工厂管理之中，将“软件定义工厂（SDF）”具象化。基地使用自动检验设备收集的数据管理品质，并由人工智能对生产数据进行分析，提前探测异常情况。重量和高危工艺流程、检验工作则由尖端机器人负责。工厂使用机器人实现了大重量车门安装流程的全自动化，为全球首例；机器视觉缺陷检测系统还对每辆汽车拍摄5万张图片，分析难以通过肉眼检查的喷漆品质。为营造舒适的工作环境，HMGMA采用了开放结构设计，内部还建有16.5万平方米的生态公园。此外，HMGMA运用自动驾驶、氢燃料汽车等未来移动出行技术，对内外部物流系统进行创新。主工厂的零部件供应工作由200余台自主移动机器人负责，48台停车机器人负责将整车运输到品质检验场，再由两架停车机器人把车辆安放到指定位置。HMGMA的外部供应链运输工作由21辆现代氢燃料电池重卡XCIENT负责。现代汽车还表示，HMGMA是聚集集团四家公司和国内合作伙伴之力打造而成的“尖端未来型汽车集群”。现代摩比斯每年生产并供应30万辆汽车的电池系统和组件。现代格罗唯视(Glovis)运营基地内的一体化物流中心和整车管理中心。现代制铁在基地内的佐治亚钢铁服务中心加工并供应车用钢板，目前产量为年20万辆，今后将扩大到40万辆。现代坦迪斯负责供应可用于42万辆汽车的座椅和座框。另外，现代汽车与LG能源解决方案合资的电池工厂正在建设之中，计划明年竣工。