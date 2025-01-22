韩统一部：北韩寻求改善对华关系 重启新鸭绿江大桥建设工作

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部表示，北韩在与俄罗斯全方位走近的同时，还开始推动改善与中国的关系。统一部27日在向媒体发布的《近期北韩动向》资料中指出，北韩的外交重点是俄罗斯，为了使派兵的回报最大化，正在推进双方的全面交流。统一部官员介绍，北韩国务委员长金正恩此前在信函中对俄罗斯总统普京的称呼是“阁下”，2023年8月起提升为“同志”。统一部分析指出，北韩还试图改善与有所疏远的中国的关系。进入今年，北韩推动罗先地区接待中国团体游客，2月重启了新鸭绿江大桥北韩区段的建设工作。卫星照片显示，新鸭绿江大桥北韩区段将建设一定规模的边境海关。据统一部估算，北韩边境海关的面积约为5.2万平方米，大于中方边境海关（15万平方米），是俄北间图们江货运中心的3.7倍。不过中国方面的反应较为冷淡，也未恢复团体游。统一部官员表示，预计北中关系恢复需要一段时间。统一部还指出，北韩虽然加大了对美谴责力度，但对特朗普政府仍保持观望态度。另外，北韩开始加速推动平壤综合医院、各地工业工厂、劳动者休养中心等项目的建设。统一部分析指出，这主要受益于与俄罗斯的关系。据专家分析，北韩与俄罗斯的同盟关系为其带来的经济利益达到30亿美元，占北韩年预算的三成。虽然这笔金额不足以支撑起北韩的总体经济，但是为推进金正恩“政绩工程”提供了充分的动力。统一部还表示，有迹象显示，北韩正在筹备于劳动党建党80周年（10月10日）之际，举行阅兵式及大型团体操活动，届时或将邀请社会主义友好国家和团体出席。