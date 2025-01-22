美国能源部30年前曾将韩国列为敏感国家

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韩国国际广播电台报道：韩国解密的外交文件披露了美国能源部30年前关于“敏感国家”名单的内部规定。文件还显示，当时韩国政府认为这是韩美合作的障碍，并为将韩国从名单中移除作出了努力。外交部28日公开的外交文件包括1994年1月举行的“第15届韩美核能及其他能源共同常设委员会”的准备过程。从该文件来看，美国从1981年1月5日开始实施敏感国家指定制度时就将韩国纳入了名单，直到1994年7月才予以移除。根据美国能源部内部规定，能源部将部分内部技术和设施分类为敏感技术、敏感设施和保护设施，限制敏感国家公民接触。敏感技术包括核武器生产技术、核能相关技术、军用计算机开发技术、尖端技术等；敏感设施包括特别核物质或秘密物质相关设施；保护设施包括能源部总部的“日耳曼敦设施（Germantown facility）”和9个下属地区研究设施。当时韩国、北韩、中国、巴西、俄罗斯等50个国家被列入敏感国家名单。另外，根据最近解密的《第一届韩美科技共同委员会相关部门对策会议》文件，韩国政府曾准备在1993年12月第一次韩美科技合作共同委员会会议上要求美国将韩国从敏感国家名单中剔除。韩方决定在会议上说服美国，强调将韩国类同北韩列为敏感国家不公平，这将成为韩美科技合作的障碍。不过当时美国并未具体作答。会议资料提到，虽然美方列举了多项被列为敏感国家的理由（核不扩散、国内不稳定、恐怖主义等），但韩国被列入敏感国家名单的原因尚不明确。