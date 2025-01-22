韩代总统韩德洙：将压倒性应对北韩任何挑衅

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韩国国际广播电台报道：代总统韩德洙在“西海守护日”之际表示，继承西海守护勇士战斗精神的后辈将士们将基于强大的战斗力量和坚定的战备态势，对北韩的任何挑衅作出立即、压倒性的回应。韩德洙28日上午出席在国立大田显忠院举行的第10届西海守护日纪念仪式时表示，世界上最倒行逆施的北韩政权时至今日仍然威胁着韩半岛和世界和平。韩德洙批评说，北韩政权追求权力世袭，无视居民悲惨的生活，只顾埋头于核武器和导弹开发。北韩声称南北是“处于敌对关系的两个国家”，将北韩全境要塞化，持续进行射弹、干扰全球定位系统（GPS）信号等威胁性挑衅。韩德洙表示，北韩与俄罗斯进行非法武器交易，升级针对我国的武器系统，策划新的挑衅局面。韩德洙强调说，尽管面对北韩的威胁，但是政府和军队为了让国民安心生活，早已做好了万全的应对态势。韩德洙还说，我军将凭借蕴含第二延坪海战英雄们战斗精神的导弹高速舰、以最强护卫舰的姿态重返我们身边的天安舰等强大的海军武装力量，以及海军陆战队增强的无敌威仪坚守西海和西北岛屿。韩德洙最后说，为守护我国海域而献出高贵生命的英雄们将永远留在我们心中。韩德洙说，希望今天这一意义深远的活动能成为全体国民秉承西海守护英雄的意愿、同心同意永远守护我们的海洋和祖国的契机。