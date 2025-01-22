美媒：特朗普汽车关税将对韩日经济造成广泛影响

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韩国国际广播电台报道：有分析认为，汽车业是韩国和日本经济的支柱和国家自豪感的源泉，美国总统唐纳德·特朗普宣布对汽车领域征收25%关税将对韩日造成重大打击。路透社当地时间27日报道称，汽车业对韩国和日本战后的经济复兴起到特别的作用，美国征收关税将对两国劳动市场和经济造成广泛影响。汽车业形成了一个庞大的集群网络，其影响覆盖韩国和日本的劳动市场及所有经济领域。以韩国为例，汽车业在就业市场中占比最大；在出口方面，汽车和汽车零部件的占比也达到14%，其中约有一半出口到美国。日本制造业的基础也是汽车业，约占国内生产总值（GDP）的3%。特朗普26日宣布将从4月3日起对进口汽车和轻型卡车征收关税后，韩国现代汽车和起亚、日本丰田和本田等汽车企业股价大幅下滑，市值缩水约165亿美元（约合24.2万亿韩元）。美国通用汽车（GM）也在韩国设有雪佛兰创酷和创界生产工厂，该厂80%以上的产量出口美国，因此受到的打击可能比大量生产内需车辆的韩国企业更大。一位不愿透露姓名的工会成员说，我们很紧张，管理层说今年的产量将与去年持平，但新目标尚未确定。产业通商资源部长官安德根表示，美国政府征收关税预计将令韩国车企的对美出口面临困难。政府计划与业界紧密合作，研究应对方案，并在4月制定并公布汽车业紧急对策。