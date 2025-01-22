韩政府拟为山火灾后重建等制定10万亿韩元补充预算

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韩国国际广播电台报道：韩国政府推进补充10万亿韩元预算用于山火灾后重建。30日，政府在负责经济事务的副总理崔相穆的主持下召开经济相关部门长官座谈会，公布了上述计划。崔相穆表示，近期山火造成了历年来最大规模的损失，当前亟需展开迅速、系统性的应对和支援，帮助受灾地区居民尽快恢复正常生活。崔相穆指出，在财政方面，不仅应尽最大可能调动现有资源，还应迅速投入补充预算。政府将推进仅包含可迅速执行项目的10万亿韩元“必要补充预算”。崔相穆说，此次补充预算将集中在朝野不存在意见分歧的灾难灾害应对、贸易和人工智能竞争力提升、民生帮扶三大领域。政府计划在补充预算中优先反映山火等灾难应对需求，充分保障灾后重建、灾民恢复正常生活所需资金，并积极扶持山火预防和灭火系统的升级。政府还表示，将对贸易风险应对、人工智能竞争力提升进行重点投资，增加对我国出口企业的贸易金融供给、进一步发放贸易补贴，并加大支援力度、维护关键产品供应链的稳定。政府还将增购高性能GPU，提高中小企业对人工智能计算的可达性，确保我国在全球人工智能技术竞争中领先。另外，政府还将针对因内需低迷而陷入困境的小工商户制定缓解经营压力的方案。政府尤其强调了补充预算的速度。崔相穆表示，考虑到山火救灾需求、民生经济的紧迫局面和外部问题的紧急性，补充预算的迅速推进至关重要。崔相穆强调，若国会在预算审查过程中为朝野间存在意见分歧或不符合补充预算目的的项目进行增额，那么审查将因政治矛盾而无限期延迟，补充预算将无法完全发挥效果。若朝野赞同补充预算的宗旨，政府也将迅速展开有关部门协商，制定预算案并提交国会。崔相穆最后表示，恳请朝野展开跨党合作，确保补充预算案能在4月内通过国会。