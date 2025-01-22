韩中日经贸部长会议就加强三国经济合作达成共识

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韩国国际广播电台报道：美国即将于4月2日征收对等关税，韩中日经贸部长30日在首尔会晤，呼吁维护世界贸易秩序的稳定，并就加强三国经济合作达成共识。三国商定紧密合作推动一直以来缺乏显著进展的韩中日自贸协定，相关谈判会否提速引发关注。不过需要指出的是，中国意欲从战略上利用韩美日三边合作出现裂痕的局面，因此对东北亚经济一体化最为积极。而对于韩国和日本来说，在美中新冷战的背景下与中国进行经济一体化是一个敏感的问题，因此态度相对谨慎。三国部长在联合声明中表示，支持基于规则的开放、包容、透明、非歧视性多边贸易体系。三国部长还商定继续扩大韩中日经贸合作，并就推动达成高水平的韩中日自贸协定展开紧密合作。在韩中日三国之间，仅韩中自贸协定生效。三国曾就三边自贸协定进行商讨，但未取得明显进展，于2019年中断。去年5月三国领导人在首尔举行会谈期间就重启韩中日自贸协定谈判达成协议，但是此后并未举行实质性会谈。中国意欲借特朗普政府发动关税战之机，强化以经济为中心的韩中日合作动力。从韩中日三国经贸部长会议及期间举行的双边会谈的过程和发言内容来看，中国对韩中日自贸协定的态度最为积极。中国商务部部长王文涛29日在同韩国产业通商资源部长官安德根举行会议时提议尽快重启韩中日自贸协定谈判、加快推进韩中自贸协定第二阶段谈判，通过地区经济一体化共同维护多边贸易秩序。韩国贸易协会国际贸易通商研究院院长张相植（音）指出，在特朗普本国优先主义政策之下，中国的活动空间扩大，正试图利用美国与盟友之间的裂痕。中国积极推动升级韩中自贸协定的目的也在于此。去年中国国务院总理李强访韩期间，两国就重启韩中自贸协定第二阶段谈判达成协议。谈判旨在扩大文化、旅游、法律等领域的交流和开放。在此次韩中经贸部长会议后，韩国公布的新闻资料并未提到自贸协定问题，但是中国则提到了王文涛向韩方提议重启自贸协定第二阶段谈判，态度明显更加积极。对韩国和日本来说，中国是关键出口市场和重要供应链合作方，很有必要加强合作。但是在当前美中展开战略竞争的背景下，加速韩中日经济一体化具有极为敏感的地缘政治涵义，因此韩国和日本的态度相对谨慎。日本经济产业大臣武藤容治在韩中日经贸部长会议上指出，除了市场开放，韩中日自贸协定能否在规范领域也达成高水平协议十分重要。与此同时，韩国和日本利用中国对三国合作的重视，积极要求中国在供应链管理、出口管制方面给予友好待遇。三国联合声明包含了加强在供应链、出口管制方面合作的内容。韩国政府官员表示，无论是韩中日自贸协定还是韩中自贸协定第二阶段，没有理由拒绝加强东北亚经济合作框架。但是这涉及到美国对华遏制问题，因此日本在对华关系设定上也小心翼翼。