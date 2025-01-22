韩国2月生产、消费、投资全面反弹 受1月低基数效应影响

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韩国国际广播电台报道：上月韩国生产、消费、投资环比全线增长。统计厅31日公布的《2月产业活动动向》显示，2月全产业生产指数（经季节性调整、农林渔业除外）为111.7，环比上升0.6%。全产业生产指数自去年9月起连续三个月下滑，12月反弹后，今年1月再次下滑3.0%。其中矿工业生产增长1.0%，这主要受到了电子零部件（9.1%）、电气设备（6.0%）的推动。服务业生产也增长了0.5%。不过受政治局势动荡、济州航空事故等的影响，住宿餐饮业生产减少3.0%，减幅为2022年2月（-8.1%）以来的最大值。零售销售额环比增长1.5%。具体来看，受电动汽车补贴政策执行的利好，耐用品以乘用车（13.5%）为中心大幅增长13.2%。食饮品等非耐用品下滑2.5%，鞋包等半耐用品下滑1.7%。设备投资增长18.7%，这主要受到了半导体制造机械等机械类投资（23.3%）增长的推动。反映建设投资情况的竣工价值也增长了1.5%。具体来看，尽管建筑工程（-2.2%）出现下滑，但是在厂房建设的带动下，土木工程增长了13.1%。反映当前经济运行情况的同步综合指数循环变动值环比上升0.1个百分点，反映未来经济运行情况的先行综合指数循环变动值同样环比上升0.1个百分点。统计厅方面表示，1月产业活动指标总体下滑，2月的反弹存在基数效应的影响。