美贸易代表办公室：韩牛肉进口月龄限制、抵消交易为贸易壁垒

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国政府宣布“对等关税”细节在即，美国贸易代表办公室(USTR)将韩国政府在军工领域的抵消交易和美国进口牛肉月龄限制规定视作“非关税贸易壁垒”。美国贸易代表办公室当地时间3月31日在官网上发布了《2025年外国贸易壁垒评估报告》(NTE报告，以下简称“报告”）。报告中关于韩国的内容指出，韩国政府通过军工抵消交易项目，持续推进优先采用本国技术和产品的政策。报告称，一旦合同金额超过1000万美元，外国签约方就产生抵消交易的义务。抵消交易指当进口国购买武器、军需物资和服务，出口国必须承诺技术转让、在进口国生产零部件、提供后勤支援等的贸易方式。报告未给出具体案例，但可被解读为美国军工企业在向韩国销售武器时被要求转让技术，受到不公正待遇。这是该报告首次提到韩国军工领域的抵消交易。报告还指出，2008年韩美就韩国开放牛肉市场达成协议时，韩国制定了进口牛肉月龄不得超过30个月的“过渡性措施”，然而却“维持了整整16年”。此外，报告提到了韩国在电商和数字贸易领域、投资领域的贸易壁垒。报告指出，多项要求海外内容供应商向韩国网络业务提供商（ISP)缴纳网络使用费的法案被提交给韩国国会，由于部分韩国网络业务提供商也从事内容供应，该规定令美国内容供应商在竞争中处于不利地位。在投资贸易壁垒方面，报告指出，韩国禁止外国投资者出资地面电视台、限制外资对有线电视和卫星电视运营商的持股份额等。