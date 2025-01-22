韩国有六成企业受到特朗普关税政策的直接或间接影响

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韩国国际广播电台报道：据调查，在美国即将宣布加征“对等关税”和“汽车关税”之际，韩国十家制造企业中就有六家将直接或间接地受到美国关税政策的影响。大韩商工会议所1日透露，最近以全韩2107家制造企业为对象进行的韩国制造企业受美国关税影响的调查结果显示，将有60.3%的企业直接或间接地受到影响。回答“会受到间接影响”的企业为46.3%；回答“会受到直接影响”的企业也达到了14%。回答会受到直接或间接影响的企业中，电池行业以84.6%居首，汽车、零配件行业也达到了81.3%。其余依次是半导体(69.6%)、医疗精密(69.2%)、电气设备(67.2%)、机械设备(66.3%)、电子和通信(65.4%)等。大韩商工会议所表示，进军美国的韩国大企业中包括众多提供零部件和材料等中间材料的合作公司。统计显示，按企业规模来看，大企业占76.7%，中坚企业占70.6%，中小企业占58%。受美国政府关税政策影响，担心“交货量减少”的企业最多，占47.2%，担心“高关税导致收益率恶化”的企业也占到24%。大韩商工会议所解释称，韩国企业针对美国加征关税的应对是有限的。大韩商工会议所分析认为，特别是回答受到关税影响的中小企业中，四分之一的企业回答“没有应对计划（24.2%）”，中小企业的应对计划不足。大韩商工会议所方面表示，对于难以独自应对的中小企业，政府必须共享详细信息、提供税制、出口金融等资金方面的支援。为维持韩国国内整车企业的产量，有必要采取金融支援、刺激内需销售等多方面的对策方案。