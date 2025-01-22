韩国银行：美国需求冲击对韩国GDP影响增大

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韩国国际广播电台报道：据韩国央行韩国银行分析，美国需求冲击(demand shocks)对韩国国内生产总值(GDP)的影响比以往进一步增大。韩国银行在1日发表的报告中显示，中国需求冲击对韩国的影响比2010年有所减少，而美国的需求冲击影响则小幅扩大。报告称，进入2010年代后半期后，受全球贸易分化和美中贸易摩擦等影响，中国对韩国经济的影响力有所削弱，而对美出口却大幅增加。需求冲击是指经济体中影响到商品和劳务需求的事件，意味着商品或服务需求暂时增加或减少。该分析是以设定各国GDP差距（实际GDP-潜在GDP）增长1个百分点（p）而进行的。据调查，美国和中国的需求冲击发生后到第四个季度为止，两个需求冲击对韩国国内GDP的影响相似，但第五个季度以后，美国的需求冲击影响将持续更长时间。据悉，美国的需求冲击给韩国GDP的反应比其他国家更大，中国的需求冲击所带来的GDP反应也是周边国家的两倍以上。韩国银行表示，上述分析利用了新构建的全球展望模式(BOK-GPM)。其特点是，在现有模式中反映贸易环境变化，并增加了新兴亚洲经济区块。有鉴于美元汇率变动对其他国家产生的影响等，汇率走向也更为细分化。