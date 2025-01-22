“首尔韩屋”品牌荣获德国IF设计大奖

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韩国国际广播电台报道：首尔市1日表示，韩屋政策品牌“首尔韩屋”在德国“iF设计奖2025”交流部门获得大奖。这是继去年在“第二届韩国公共品牌大奖”上获得最优秀奖后，连续两年获得国内外大奖。德国iF设计奖（iF Design Award）是全球最具影响力的设计奖项之一，由德国汉诺威工业设计论坛（iF International Forum Design）于1953年创立。该奖项以严格的评选标准、国际化的评委团队和多元化的参赛类别著称，旨在表彰卓越的设计作品，推动行业创新。今年在产品、包装设计、交流等9个部门的82个类别中，来自世界66个国家的约11000件作品参展。首尔市对此次获奖评价称，考虑到不断变化的韩屋趋势和政策价值而在开发品牌，持续宣传北村及韩屋等建筑资产价值所付出的努力获得了世界认可。首尔市以2023年开发的“首尔韩屋”品牌适用于公共韩屋的北村和西村休息厅为起点，正在用于韩屋政策宣传、举办国内外展览及相关活动、韩屋设计及特色商品开发等项目。首尔市住宅室长崔镇硕(音译)表示，今后将通过丰富多彩的首尔韩屋品牌体验的线上和线下空间、快闪展览等活动，向国内外宣传首尔韩屋的独特之美与无穷魅力。