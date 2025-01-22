韩美副外长通话重申北韩完全无核化意志

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韩国国际广播电台报道：韩美两国副外长当地时间1日举行电话磋商，重申对北韩无核化的坚定意志。这是美国新政府成立后，两国副外长首次通电话。美国国务院发布报道资料称，美国副国务卿克里斯托弗·兰道（Christopher Landau）与韩国外交部第一次官金烘均通电话，重申美国对北韩完全无核化的意志。兰道与金烘均讨论了地区紧急的安全问题，并对韩国山火遇难者表示哀悼，对造成巨大损失表示慰问。美国国务院表示，双方还讨论了能源问题等经济合作的机会，并提及在此过程中韩国对美国产业的投资有所增加。韩国外交部通过报道资料称，两国副部长就韩美同盟、北韩核问题、韩美日合作、韩美经济合作等交换了意见。金烘均祝贺兰道就任副国务卿，并表示希望今后与兰道一道推动韩美同盟发展。金烘均还说，希望韩美在继续维持北韩完全无核化目标的情况下，为应对北韩核导及遏止北韩窃取虚拟资产等非法资金加强合作。金烘均表示，在俄乌战争结束过程中，北韩与俄罗斯的非法军事合作也应立即中断，不能对北韩的错误行径进行任何补偿。金烘均还强调，美国征收“对等关税”不能成为两国经济合作的障碍。外交部表示，双方为了加强韩美日合作，决定尽早举行韩美日副外长会议，并决定在方便的时候进行更深入的讨论。