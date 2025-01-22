欧盟对“垄断报废汽车市场”的汽车制造商处以罚款

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：为了节省车龄已尽的报废汽车的处理费用，欧盟决定，对长期串通的汽车制造商处以罚款。即，对15家企业共处以4.58万亿欧元的罚款，其中包括现代和起亚汽车被处以1195万欧元的罚款。欧盟方面表示，这些制造商在长达15年的时间里，专门从事与报废汽车回收相关的反竞争性合同和有组织性的惯行。据调查，有关汽车制造商以报废汽车回收利用事业有收益性为由，没有向报废汽车处理企业支付费用，而是有组织地应对报废汽车处理企业提出的要求。欧盟表示，双方就不向消费者透露汽车回收利用率等的信息达成了协议。按照欧盟规定，报废汽车的最终拥有者可以通过处理企业免费报废汽车，如果发生费用，制造商则必须支付。据悉，相关汽车制造商在被调查过程中承认有串通行为。欧盟根据违反规定的汽车数量和时间等，按公司划分了罚款等级。其中，大众汽车罚款最多，为1.277万亿欧元。日本制造商也包括在内，丰田则被处以2355万欧元等。 据调查，被处以1195万欧元罚款的现代和起亚汽车在2006年至2017年参与了串通行为。欧盟强调，不会容忍任何类型的垄断行为，包括破坏消费者对环保产品的认知和需求。这次实地调查还涉及到脱离欧盟的英国。英国政府也发现本国报废汽车处理过程中的串通行为，宝马、福特等十家企业则被处以近一千亿韩元的罚款。梅赛德斯-奔驰因主动交代了串通事实而被免除了全额罚款。