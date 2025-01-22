去年访问韩国的外国患者同比增长一倍

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年访问韩国的外国患者人数同比增长了一倍，达到117万多人次，创下历史新高。韩国保健福祉部和韩国保健产业振兴院2日发表了包含上述内容的《2024年外国患者访韩现状》。据统计，去年来自202个国家和地区的117.0467万名外国患者访问韩国。这比2023年的60.5768万名增长了约93.2%，创下2009年开始推行吸引外国患者项目以来的最高业绩。虽然由此产生的经济效益尚未报表，但考虑到2023年外国患者医疗支付金额为3.9万亿韩元，生产诱发效应约为6.9万亿韩元。仅凭单纯估算，预计外国人在韩国的医疗支出费用约为8万亿韩元，为2023年的一倍，生产诱发效应约为14万亿韩元。据统计，2009年至2019年外国患者人数从6.0201名增至49.7464万名，年均增长23.5%，但在受到新冠疫情的影响，2020年骤减至11.7069万人。新冠疫情期间的2021年和2022年分别维持在14.5842万名和24.8110万名，2023年恢复增长，访韩外国患者人数比新冠疫情期间还多。截至2024年的16年里，访问韩国的外国患者累计达504.7809万名。按国籍来看，去年访韩的患者中，日本患者最多，达44.1112万名(37.7%)，在2023年也曾位居所有国家中的首位。其后依次是中国大陆26.0641万名(22.3%)、美国10.1733万名(8.7%)、中国台湾8.3456万名(7.1%)、泰国3.8152万名(3.3%)。韩国福祉部保健产业政策局长郑恩英(音译)表示，得益于2023年发表的大力吸引外国患者战略计划，提前实现了2027年吸引70万名外国患者的目标，并表示将持续扩大政府的支援力度。韩国政府计划通过国际医疗活动和国际合作，在癌症、心脏疾病、脊椎、不孕不育症等众多领域宣传韩国医疗的优秀性，实现诊疗科目的多元化。