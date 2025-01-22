特朗普宣布对所有国家征收10%最低基准关税 对韩国税率为25%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国政府当地时间2日正式宣布，向所有进口至美国的韩国产品征收25%对等关税。此次对等关税旨在消除美国企业因他国关税和非关税壁垒而受到的歧视，分为5日起实施的最低基准关税和9日起实施的针对最糟糕国家的个别关税。韩国、中国、日本、欧盟、台湾等美国主要贸易伙伴被征收的对等关税税率高于最低基准关税。美国总统特朗普当天下午在白宫玫瑰花园公布了包含上述内容的对等关税措施。特朗普指出，其他国家对美国产品征收高额关税，并制造了目的在于破坏工业的非金钱性壁垒。美国纳税人遭受了长达50多年的剥削，不过今后不会再发生这种情况。具体来看，中国被征收34%关税，欧盟20%，越南46%，台湾32%，日本24%，印度26%。欧盟等主要地区和国家宣布将采取报复措施，预计一直以来由美国主导的基于自贸贸易的国际贸易秩序将发生急剧变化。韩国当前处于领导力真空的状况，随着全球关税战加剧，出口主导型经济的我国亟需采取应对措施。据贸易协会数据，去年韩国对美出口额为1278亿美元，同比增长10.4%。去年韩国对美贸易收支实现557亿美元顺差，创历史新高。韩国与美国签署有自贸协定，关税被豁免。不过美国贸易代表处上月底在《外国贸易壁垒年度报告》中指出，韩国存在禁止进口月龄超过30个月的美国牛肉、军工领域抵消交易规定、数字贸易壁垒等非关税壁垒。特朗普在当天的讲话中称，最糟糕的也许是韩国、日本等许多国家所采取的非关税壁垒。特朗普发布关税措施时公开的图表显示，包括汇率操纵和贸易壁垒在内，韩国对美关税率为50%。他还表示，美国对韩国征收25%关税已属优惠。美国政府高官在媒体发布会上指出，韩国的最惠国关税远远高于美国，达到13%，更糟糕的是非关税壁垒，韩国等许多国家禁止进口美国牛肉、猪肉、家禽等诸多农产品。