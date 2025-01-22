韩国弹劾集会进入最高潮 警察发布乙级紧急令

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统弹劾案宣判在即，赞成弹劾和反对弹劾的阵营3日将在宪法法院附近等多处举行集会，全力展开最后斗争。敦促罢免尹锡悦总统的团体“尹锡悦立即下台和社会大改革紧急行动”将于当天下午7时在安国站6号出口举行名为“终极大会”的集会。随后该团体将举行游行，从景福宫东十字阁出发，经世宗大路、钟阁站、安国洞十字路，抵达宪法法院。该团体还将同时在江南地区举行游行，从江南站出发，经过教大站、瑞草站，抵达大检察厅。集会结束后，该团体将在安国站前举行彻夜示威活动，并于4日上午集体收看弹劾案宣判直播。自由统一党等反对弹劾的阵营将于3日下午1时、下午2时、晚8时分别在钟路区天道教水云会馆、汉南洞总统官邸附近沃尔沃大厦前、光化门东和免税店前举行集会。牧师全光勋领导的"大韩民国扶正运动本部"将在弹劾案宣判当天上午10时许在东和免税店前举行集会，由尹锡悦总统支持者组成的"总统国民律师团"将于当天上午10时在龙山总统室附近举行集会。上述团体也将收看弹劾直播。警方3日上午9时向首尔发布了紧急响应机制第二高级别的“乙级紧急令”；宣判当天将向全国发布最高级别的“甲级紧急令”，该命令可动员所有警力。警方将在宣判当天向全国投入210个机动大队、约1.4万名警力，并出动刑事机动队等。警察特工队也将派遣逾30名队员，应对恐怖袭击和无人机袭击。此外，警方将在国会、汉南洞总统官邸、龙山总统室、各国大使馆、国务总理公馆、主要媒体等处部署机动队。