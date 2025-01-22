北约秘书长：希望与韩国展开军工合作 共同应对俄北威胁

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韩国国际广播电台报道：北约秘书长吕特当地时间2日表示，希望积极与韩国展开军工领域的合作。据外交部消息，吕特当天在位于比利时布鲁塞尔的北约总部会见到访的韩国外交部长官赵兑烈时表示，不仅希望推进韩国与北约各成员国之间的合作，更希望推进韩国与北约整体的军工合作。对此，赵兑烈提议双方从工作磋商等可付诸行动的部分入手，逐步扩大合作。赵兑烈将于本月3日、4日出席北约外长会议。今年是北约连续第4年邀请印太四伙伴韩国、日本、澳大利亚、新西兰参加外长会议。吕特强调，欧洲与印太地区的安全互相关联，与拥有相同价值观的印太四伙伴展开合作极为重要。吕特指出，俄北军事合作是对欧洲和印太地区的共同安全威胁。双方一致认为，北约与印太四伙伴保持紧密配合非常重要。另外，吕特就去年10月韩国政府代表团介绍北韩派兵情况表示，高度评价韩国的情报分享。对此，赵兑烈强调，俄北在乌克兰停战谈判的过程中仍继续进行军事合作，这种行为必须立即停止，北韩不能因其错误的行动在停战过程中获得任何回报。赵兑烈在当天的会晤中还介绍了韩国对乌克兰重建的援助计划。他表示，继去年援助4亿美元（约5854亿韩元）之后，韩国将从今年起提供20亿美元（约2.9270万亿韩元）的中长期援助。吕特对韩国的援助深表感谢。