民调：57%民众认为应罢免尹锡悦 35%认为应驳回弹劾案

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韩国国际广播电台报道：3日公布的一项民调结果显示，认为“应接受弹劾案、罢免尹锡悦总统”的意见占比57%，认为“应驳回弹劾案、恢复尹锡悦总统职权”的意见占比35%。Embrain Public、Kstat民调、Korea Research、韩国民调四家民调机构于上月31日至本月2日面向全国1001名18周岁以上成年男女联合实施了全国指标调查（NBS），并得出了上述统计结果。认为应接受弹劾案的意见占比较上周下滑了1个百分点，认为应驳回的意见下滑了2个百分点。“不清楚”意见上升了3个百分点，至9%。按照政治理念划分，在进步派中，“接受弹劾案”的意见占比89%；在保守派中，“驳回弹劾案”的意见占比67%。在中立派中，“接受弹劾案”占比65%，“驳回弹劾案”占比26%。对于弹劾案裁决结果，55%的应答者认为“弹劾案将被接受、总统将被罢免”，34%的应答者认为“弹劾案将被驳回、总统将恢复职权”。前者占比较上周上升了4个百分点，后者较上周下滑了5个百分点。在对宪法法院审判过程的信任度上，回答“信任”和“不信任”的应答者均占到46%。与上周相比，“信任”意见下滑了7个百分点，“不信任”意见上升了6个百分点。在进步派和中立派中，“信任”意见占比均超过一半，分别为55%和51%。但是在保守派中，“不信任”意见占比过半，为55%。在审判结果方面，50%的应答者表示“审判结果与我的想法不同也会接受”，44%的应答者则表示不会接受。与上一次调查相比，前者下滑了6个百分点，后者上升了4个百分点。主张"应接受弹劾案”的应答者中51%表示“与本人想法不同则不会接受”，主张“应驳回弹劾案”的应答者中41%表示不会接受。此次调查使用虚拟手机号（100%）以电话问答的方式进行，置信度为95%、抽样误差为±3.1个百分点，应答率为22.4%（4476人中1001人应答）。详细内容可查看中央选举舆论调查审议委员会网站。