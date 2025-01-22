4月2日基础自治团体长重选结果揭晓

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韩国国际广播电台报道：基础自治团体长等重选和补选于4月2日举行，在朝野两党展开竞争的庆尚北道金泉市、庆尚南道巨济市、忠清南道峨山市，国民力量党赢得金泉市，共同民主党在巨济和峨山取得胜利。祖国革新党在全罗南道潭阳郡守重选中力压共同民主党，赢得了该党成立以来首个地方自治团体长职位。此次重选和补选在全国23个地区举行，包括首尔市九老区区长、5个基础自治团体长、釜山市教育监等职位。据中央选举管理委员会3日消息，国民力量党候选人裴乐浩在金泉市市长重选中以51.86%的得票率力压无党派候选人李昌在（26.98%）和共同民主党候选人黄泰城（音，17.46%）.金泉市是保守派占优势地区。在2022年地方选举和去年4月10日国会选举中，国民力量党候选人均以高票当选。在巨济市市长重选中，共同民众党候选人边光龙以56.75%的得票率击败国民力量党候选人朴焕基（38.12%）。国民力量党候选人在2022年地方选举和去年4月10日国会选举中赢得了巨济，但是此次不敌共同民主党。在忠清南道峨山市市长重选中，共同民主党候选人吴世贤击败国民力量党候选人全万权。另外，在首尔市九老区区长补选中，共同民主党候选人以56.03%的得票率当选。自由统一党候选人李江山（音）得票率为32.03%、祖国革新党候选人徐尚范（音）得票率为7.36%。在潭阳郡守重选中，祖国革新党候选人郑喆元以51.82%的得票率当选。共同民主党候选人李在中（音）得票率为48.17%。在釜山市教育监重选中，进步派候选人金锡俊胜选。另外，在8个广域市议会议员重选和补选中，国民力量党在4市获胜，共同民主党赢得3市，无党派候选人获得1市。分析指出，此次重选补选没有国会议员或广域自治团体长等重要职位，且恰逢岭南地区山火、弹劾等事件，因此未受到太大关注。