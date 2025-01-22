代总统韩德洙出席济州四三事件纪念仪式

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韩国国际广播电台报道：代总统韩德洙出席济州岛四三事件纪念仪式并表示，将竭尽全力完全恢复牺牲者和遗属的名誉，并提供补偿。韩德洙3日上午出席在济州四三和平公园举行的第77次纪念仪式时说，追悼济州岛四三事件的牺牲者、抚慰幸存者和遗属的伤痛是自由民主主义国家的基本职责。韩德洙表示，将在年内完成进一步的真相调查工作，并加强遗骸挖掘和基因检测工作。韩德洙说，去年《特别法》修正后，可对记录中不符合实际情况的家属关系进行修改。部分人士尽管身为家属，却未能得到认可，将尽快纠正这种情况。韩德洙承诺，将加强对幸存者和遗属的福利待遇和心理治疗，积极扶持“四三事件创伤治愈中心”的修建工作。政府还将在年内推动四三事件记录资料申遗。他还表示，四三事件是我国现代史上的巨大悲剧，无数人在冷战和分裂的时代伤口之下无辜地牺牲。韩德洙指出，当前亟需实现全民团结，若我们无法克服理念、代际、地区、阶层之间的矛盾，也将难以克服当前的危机。他还指出，济州四三事件精神给予了对今天的我们来说最为重要的关于和解与共生的教诲。韩德洙还提到了四三事件永慕园纪念碑碑文，“众人皆为牺牲者，众人皆可原谅；愿逝者永眠、生者携手”。韩德洙表示，政府将全力开启真正的和解与团结的时代。济州四三事件是1947年至1954年发生在济州岛的武力冲突及对冲突的镇压。数万名平民在镇压过程中牺牲，是韩国现代史上一起悲剧性事件。