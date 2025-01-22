韩美日外长会议3日在布鲁塞尔举行

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韩国国际广播电台报道：韩美日三国外长3日在比利时布鲁塞尔会晤，商讨合作方案。据韩国外交部消息，为参加北约外长会议访问布鲁塞尔的外交部长官赵兑烈当天将同美国国务卿鲁比奥、日本外务大臣岩屋毅会晤，讨论北韩核问题、地区局势和经济合作方案。这是三国外长继今年2月15日在慕尼黑安全会议期间会晤后，时隔约1个月再次会面，也是特朗普新政府成立以来的第二次。此次会晤在美国政府公布对等关税措施后举行，因此韩日两国有可能向美国提出该问题。不过由于并非双边会谈，深入探讨的可能性不大。另外，韩国还有可能对俄北非法军事合作表示担忧。目前乌克兰战争停战谈判正在进行，韩美外长还有可能就北韩战俘问题交换意见。韩国政府此前表示，韩国愿意全员接收北韩战俘。韩美还有可能重申北韩完全无核化的原则，以及美国在美北对话过程中绝不会“跳过韩国”。三国外长会否发表联合声明也引发了关注。此外，赵兑烈将参加当天举行的北约成员国和印太伙伴国会议，讨论全球安全挑战和印太地区局势，并表明加强与北约合作的决心。除了北约成员国，印太伙伴四国韩国、日本、澳大利亚、新西兰以及欧盟、乌克兰也将出席会议。各方将讨论军工合作、欧洲和印太地区安全关联性等问题。这是韩国从2022年起连续第4年受邀参加北约外长会议。