韩国宪院法官一致裁定罢免尹锡悦

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韩国国际广播电台报道：韩国宪法法院本月4日裁定罢免尹锡悦总统。韩国宪法法院（以下简称“宪院”）代理院长文炯培当天上午11时22分宣读了“罢免尹锡悦总统”的弹劾案裁判文书的主文，罢免效力立即生效，尹锡悦随即被免去总统职务。宪院表示，被申请人（尹锡悦）动员军警破坏国会等宪法机关，侵犯国民的基本人权，背弃了守护宪法的义务。这是背叛国民信任不可容忍的重大违法行为。宪院还强调，被申请人违反宪法和法律宣布戒严，重现滥用国家紧急权的历史，使国民受到冲击，在社会、经济、政治、外交等所有领域引发混乱。罢免被申请人获得的宪法守护利益远远超过罢免带来的国家损失。宪法法院认定国会提出的弹劾尹锡悦的五大理由，并认为总统存在严重违宪和违法行为，应予以罢免。这距离尹锡悦宣布“12·3紧急戒严”历经122天，距离去年12月14日启动弹劾审判程序历经111天。宪院当天就尹锡悦弹劾案进行宣判，八名法官一致裁定罢免尹锡悦。宪院认为，去年12月3日当时并未出现国家紧急状态，但尹锡悦非法宣布戒严，违反了宪法规定。关于在野党持续启动弹劾程序和预算削减，宪法法院指出，即使国会行使权力的行为违法或不公正，也可通过宪法法院的弹劾审判或提出再议要求等方式予以处理，不能成为宣布国家进入紧急状态的正当理由。关于尹锡悦所谓“紧急戒严属于警告性质”的主张，宪院认为，这与《戒严法》规定的戒严目的相悖，不能接受被申请人的说法。宪院还认定尹锡悦亲自指示把聚集在国会内的议员拉出来，试图阻止国会表决解除戒严令。宪院称，被申请人向陆军特种作战司令部司令等人发出指示，破门而入把里面的人全部拉出来。宪院从去年12月14日开始审理尹锡悦弹劾动议案，经过11次辩论，于2月25日结束了所有审判程序。此后经过一个多月的长期评议，于当天作出最终裁决。尹锡悦弹劾审判整个审理期间和辩论结束后的评议期间均刷新了历史最长总统审判时间记录。