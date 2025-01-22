外媒紧急报道尹锡悦被罢免总统职务

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韩国国际广播电台报道：韩国宪法法院宣布罢免前总统尹锡悦后，路透社和法新社（AFP）等主要通讯社以“紧急快讯”向全世界传达了这一消息。据路透社报道，韩国宣布戒严令引发数十年来最严重的政治危机，宪法法院通过了弹劾案。法新社也报道说，宪法法院通过了弹劾动议案并剥夺了尹锡悦的地位。报道还说，韩国在领导力处于空白的情况下经历了历史上最严重的山火，盟友美国决定对其征收25%的关税。英国广播公司（BBC）实时传达了宪法法院的宣判要旨，并在弹劾审判结束后对赞成和反对弹劾的集会参加者具体进行了报道。美国有线电视新闻网（CNN）特派员也在赞成和反对弹劾的集会现场报道了宪法法院的宣判结果。美国、中国、日本等主要国家尚未做出正式反应。美国的时间正值深夜，分析弹劾审判结果需要一些时间。中国外交部2日在新闻发布会上表示，正如我们多次强调的，中国奉行不干涉内政原则，对韩国国内局势不作评论，我们相信韩国人民有智慧、有能力妥善处理国内问题。作为重要近邻和合作伙伴，我们愿与韩方一道为深化两国友好合作和战略合作伙伴关系做出积极的努力。日本也克制发表具体立场。日本内阁官房长官林芳正前一天在记者会上表示，韩国国内局势有所变动，但韩日关系的重要性不变，两国需要努力。