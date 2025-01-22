李在明或于9日辞去党首职务 展开大选准备活动

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党（以下简称“民主党”）最热门的总统候选人、党首李在明预计将于本月9日左右辞去党首职务，正式展开大选准备活动。据6日消息，李在明将在大选日期敲定后辞职，为党内竞选做准备。政治界预计，代行总统职权的国务总理韩德洙极有可能在8日的国务会议上敲定大选日期。民主党核心人士在与韩联社的通话中表示，预计李在明将在大选日期敲定后的第二天召开最高委员会会议，并宣布辞职。民主党将在李在明辞职后召开最高委员会会议，组建特别党章、党规筹备委员会和选举管理委员会，并从4月中旬起正式进入“选举模式”。该党核心人士表示，最晚也将在大选前30天进行党内竞选。李在明将在候选人登记前后宣布参选，并在竞选期间继续争取中立派群体的支持。他正在准备以“恢复和增长”、“幸福主义”等关键词为中心的参选演讲，并提出民生和外交政策，着力树立自身“有备而来”的候选人形象。此外，民主党非李在明派系的金斗官、金庆洙等热门候选人预计也将宣布参选。不过有分析认为，李在明在《公职选举法》二审中被判无罪，其面临的司法风险得到了消除，本月4日宪法法院罢免尹锡悦的决定更增强了外界对“李在明胜选”的预期，这意味着非李在明派候选人的活动空间将进一步缩小。