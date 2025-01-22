中国外交部就尹锡悦被罢免称希望韩国保持政局稳定

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韩国国际广播电台报道：中国就韩国宪法法院决定罢免尹锡悦总统职务表示，希望韩国保持政局和社会稳定。中国外交部发言人林剑7日在例行记者会上回答韩联社提问时表示，“中方注意到了这一裁决和相关决定。这是韩国内部事务。我们希望韩国有序推进国内政治议程，保持政局和社会稳定。”林剑还表示，“中韩是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴。中方对韩政策保持连续性、稳定性、确定性。”林剑说，“我们愿同韩方一道坚守建交初心，坚定睦邻友好方向，坚持互利共赢目标，推动中韩战略合作伙伴关系健康稳定向前发展。”中国一直以来回避对前总统尹锡悦去年12月颁布戒严令及此后的弹劾局势等韩国国内政局作评论，不过对尹锡悦在讲话中提到的“中国间谍事件”予以了强烈驳斥，称“深感意外和不满，坚决反对韩方将内政问题同涉华因素相关联，炒作莫须有的所谓中国间谍。”有分析指出，中国外交部在2017年3月10日前总统朴槿惠被罢免当天的例行记者会上直接提出萨德问题、态度更加鲜明，此次评论则相对平淡。中国外交部时任发言人耿爽指出，朴槿惠前总统在任期间，为推进中韩关系做了大量工作，但同时也作出了同意在韩部署“萨德”反导系统的决定，这影响了两国关系发展。目前中韩关系发展面临困难。