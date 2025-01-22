韩国第21届总统选举将于6月3日举行 候选人登记日期为5月10至11日

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定，今年6月3日举行第21届总统选举。韩国政府在8日举行的国务会议上审议并确定了6月3日为下一届总统选举日的议案。总统选举日被指定为临时公休日。韩国代总统韩德洙在主持召开的国务会议上表示，考虑到选举所需的法律程序的顺利推行以及各政党的准备时间，政府确定了大选日期。韩德洙向政府有关部门表示，选举是民主主义社会的基础，是代表民意的最重要的制度，为使本次大选成为比任何时候都公正透明且获得国民信任的选举而竭尽全力。在第21届总统选举日定为6月3日之后，中央选举管理委员会(以下简称“选管委”）也确定了主要选举事务日程，并进入了准备阶段。选管委8日发布新闻资料，公布了未来选举工作的日程。据选管委透露，旅居国外的韩国公民的申报、申请将在选举日前40天的4月24日结束。候选人登记定于5月10日至11日进行，准备登记为大选候选人的公务员必须在5月4日前辞职。选举活动可持续22天，从5月12日开始到选举日前一天的6月2日为止；截至5月17日，在选民来往较多的地区建筑或外墙等张贴选举海报；5月20日之前发送选举宣传册子；5月24日之前发送选举公报和投票指南传单。另外，5月20日至25日在韩国驻外公馆设置的在外投票站进行海外投票；5月26日至29日进行船上投票；5月29日至30日进行为期两天的预先投票。