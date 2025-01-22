韩国财长崔相穆：下周将公布500亿元规模补充预算案

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定下周初公布10万亿韩元规模的补充预算案。韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆8日上午在政府首尔办公大楼举行经济相关部长座谈会，并做出了上述表示。崔相穆说，自提议编制补充预算以来，美国的对等关税远远超出预期，对国内产业和企业造成严重损失。最近全球股市波动加剧，韩国金融和外汇市场也深受影响，不能坐视前所未有的关税冲击给国内产业和企业造成的严重损害。对于编制补充预算案的方向，崔相穆表示，将积极支援山林火灾后重建和防止再次发生。在确定灾后重建计划后，将充分确保必要的财源，以着手重建工作。崔相穆还说，为应对急剧的贸易环境变化，将为提高AI竞争力提供3~4万亿韩元的支援，并将大幅扩大针对受损中小企业的“关税应对及出口代金券”覆盖范围，额外提供紧急经营稳定资金等政策性金融支援。政府还决定向平民和小工商户支援3~4万亿韩元。崔相穆说，将发放3~4万亿韩元用于支援因内需低迷而陷入困境的平民和小工商户。为了缓解小工商户的经营负担，将扩大低利率政策资金，并尽可能的寻求扩大民众和弱势群体消费能力的项目。崔相穆还说，将与相关部门进行协商后于下周敲定细致的补充预算内容。崔相穆呼吁国会尽快进行讨论和处理，不要错过救助产业和企业的“黄金时间”。